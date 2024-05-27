В Греции опровергли намерения подписать с Украиной соглашение об обороне

Греция не планирует подписывать с Украиной соглашение об обороне, заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис, передает ТАСС.

До этого в украинских СМИ появились сообщения о том, что страны собираются заключить двустороннее соглашение.

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При этом, по словам Маринакиса, никакого расширения помощи Киеву не будет. Остаются в силе лишь уже имеющиеся договоренности.

В мае Греция также официально отказалась поставлять Украине системы ПВО. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr. объяснил, что системы нужны самой Греции для обороны. Он отметил, что страна поставляет Киеву только «излишки ресурсов», чтобы не ставить под угрозу безопасность самой Греции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и председатель правительства Испании Педро Санчес подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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