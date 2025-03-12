В Гренландии на выборах побеждает оппозиционная партия «Демократы»
Оппозиционная партия Гренландии «Демократы» побеждает на выборах в стране с 29,9% голосов. Об этом сообщает Reuters.
Политическое объединение выступает за проведение референдума о независимости Гренландии.
По данным портала Valg.gl, за «Демократами» следует оппозиционная центристская «Веха» с 24,1%. Замыкает тройку лидеров партия «Народное сообщество», которая по итогам предыдущих выборов получила 12 мандатов из 31.
Парламентские выборы в Гренландии начались накануне, граждане выберут 31 депутата сроком на четыре года.
Ранее выборы в парламент состоялись в Германии, победу одержал республиканский блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов, напоминает 360.ru.
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