В Госдуму внесли законопроект о праве президента баллотироваться ещё на два срока

Депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова совместно с сенатором Совфеда Андреем Клишасом предложили законопроект о принятии поправки к Конституции РФ, которая даст право вновь баллотироваться на пост президента действующему главе государства Владимиру Путину.

В документе, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты Госдумы, указано, что занимавший должность главы государства гражданин не имеет права претендовать на пост, если исполнял президентские полномочия два срока. Также ограничено это право для гражданина, второй срок занимающего пост главы государства «на день официального опубликования решения о назначении выборов».

Однако, согласно законопроекту, данное положение Конституции не действует для президента, занимающего должность «на момент вступления в силу поправки к Конституции, вносящей соответствующее ограничение». Таким образом, в случае принятия законопроекта глава государства сможет занимать президентский пост в течение сроков, которые допускает положение.

Кроме того, законопроект запрещает баллотироваться на должность президента гражданам России, ранее имевшим гражданство или вид на жительство в других странах, отмечает RT.

