В Госдуму внесли проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах

«Денонсировать Соглашение... об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров», — говорится в проекте.

Документ был подписан в Москве в феврале 1998 года. Соглашение предусматривало создание в Киеве Российского центра науки и культуры. Учреждение открыли в 2007 году, оно находилось в помещениях на правах аренды. После 2014 года центр работал в сложных условиях и в 2021-м свернул работу.

Ранее глава немецкой национально-культурной автономии в Крыму Юрий Гемпель предложил денонсировать подписанный в 1990 году договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», напоминает RT.

