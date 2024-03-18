В Госдуму внесли проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах

Законопроект о денонсации соглашения между правительствами России и Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

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«Денонсировать Соглашение... об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров», — говорится в проекте.

Документ был подписан в Москве в феврале 1998 года. Соглашение предусматривало создание в Киеве Российского центра науки и культуры. Учреждение открыли в 2007 году, оно находилось в помещениях на правах аренды. После 2014 года центр работал в сложных условиях и в 2021-м свернул работу.

Ранее глава немецкой национально-культурной автономии в Крыму Юрий Гемпель предложил денонсировать подписанный в 1990 году договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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