В Госдуме уверены, что желание ослабить НАТО для России «естественно»

Желание ослабить НАТО, в котором Россию обвинили США, естественно не только для России, но и для всего мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова.



Новиков отметил, что альянс "явным образом угрожает" России и другим странам мира, которые в него не входят. Также замглавы отметил, что эта организация сохранилась тогда, когда Варшавский договор, представлявший оппозицию НАТО, уже прекратил свое существование.

Кроме того, по мнению парламентария, Североатлантический альянс наращивает свой военный потенциал вместо того, чтобы ослаблять военное противостояние в мире. Также Новиков указал на тот факт, что военные базы НАТО приближаются к границам РФ. В заключение он отметил, что после разрушения СССР альянс "настойчиво и уверенно" проявляет агрессию на мировой арене.



