В Госдуме РФ назвали Подмосковье одним из лучших регионов по стартапам

Первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Владимир Гутенев назвал Московскую область одним из лидирующих регионов по развитию стартапов.

По мнению Гутенева, Подмосковье, как минимум, находится в первой пятерке. Депутат подчеркнул, что развитие стартапов является фактором роста промышленности и инвестиционной привлекательности региона.

Политик также в эфире «Радио 1» заявил, что Подмосковье по этому критерии обошло Москву.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесГосдума
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