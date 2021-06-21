В Госдуме РФ назвали Подмосковье одним из лучших регионов по стартапам

Первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Владимир Гутенев назвал Московскую область одним из лидирующих регионов по развитию стартапов.

По мнению Гутенева, Подмосковье, как минимум, находится в первой пятерке. Депутат подчеркнул, что развитие стартапов является фактором роста промышленности и инвестиционной привлекательности региона.

Политик также в эфире «Радио 1» заявил, что Подмосковье по этому критерии обошло Москву.



