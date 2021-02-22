В Госдуме прокомментировали заявление СБУ о задержании «агента российской разведки»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании якобы «агента российской разведки», который пытался передать спецслужбам техническую документацию «секретного» танка Т-84БМ «Оплот».

Украина обвинила Россию в краже чертежей «засекреченного» танка

Ранее стало известно, что СБУ задержала украинца, якобы завербованного Генштабом ВС РФ. «Агент» пытался заполучить материалы по разработке и производству танка, данные по которому проходят под грифом ограниченного доступа.

По словам парламентария, Украина «осталась во вчера» в танкостроении, и Россия не будет интересоваться чертежами устаревшей бронетехники.

«И сколько бы Украина ни хвалила свой "Оплот", этот танк не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений, да и в современных боях он не обкатан, в отличие от серийных российских танков. Так что, скорее всего, СБУ приписывает себе несуществующие подвиги», — заявил Бальбек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаРазведкаСБУГосдума
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