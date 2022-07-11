В Госдуме прокомментировали поручение Зеленского «отбить юг Украины»

Приказ украинского лидера Владимира Зеленского «отбить» освобожденные Россией регионы юга страны – политическая агония, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

Резников: Зеленский поручил отбить юг Украины

По его словам, президент Украины и его «преступная клика» проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Киев к неминуемому краху. Как считает парламентарий, у украинской стороны нет никаких шансов на захват освобожденных ВС РФ территорий.

Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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