В Госдуме прокомментировали поручение Зеленского «отбить юг Украины»
Приказ украинского лидера Владимира Зеленского «отбить» освобожденные Россией регионы юга страны – политическая агония, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
По его словам, президент Украины и его «преступная клика» проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Киев к неминуемому краху. Как считает парламентарий, у украинской стороны нет никаких шансов на захват освобожденных ВС РФ территорий.
Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины.
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