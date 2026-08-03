Генерал Соболев оценил вероятность начала войны России с НАТО
Вероятность военного столкновения России и НАТО есть, так как техника и вооружения, предназначенные для Украины, находятся на территории стран Запада. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Лентой.ру».
«Вероятность такая есть, потому что ни для кого не секрет, что большая часть производства, техники и вооружения, якобы считающихся украинскими, находятся на территории западных стран, стран НАТО. Ну и напрямую... поставляются на Украину в вооруженные силы, которые и наносят удары», — указал парламентарий.
Соболев также отметил, что Запад ведет космическую разведку и предоставляете другие средства для дальних ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам в России. По словам депутата, «НАТО шутит с огнем».
Как отметил Соболев, у западных стран со времен Александра Невского были цели нанести стратегическое поражение России и завладеть богатствами страны. Поэтому вероятность полномасштабной войны все равно есть, несмотря на то, что РФ делает все для недопущения конфликта.
Между тем один из высокопоставленных представителей НАТО заявил об отсутствии свидетельств того, что Москва готовится к столкновению с альянсом.
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