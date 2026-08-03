Сегодня многие начинающие маркетологи хотят получать зарплату опытных специалистов, поэтому массово отправляют на такие вакансии резюме, которые потом даже не рассматриваются. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Маркетологам сложнее всего найти работу: так, на одну вакансию в маркетинге и рекламе приходится 26 резюме — это самый высокий показатель среди всех сфер, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob. При этом в ИТ конкуренция чуть ниже — 20 резюме на место, в административной сфере — 13, в бухгалтерии, экономике и финансах — 12. По словам Захарова, такие показатели свидетельствуют о том, что начинающие маркетологи массово посылают резюме на вакансии с зарплатой, которая не соответствует их уровню.