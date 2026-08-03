Основатель SuperJob объяснил небывалый рост резюме на позицию маркетолога
Количество резюме на вакансию не отражает число специалистов, обладающих соответствующими компетенциями, сказал НСН Алексей Захаров.
Сегодня многие начинающие маркетологи хотят получать зарплату опытных специалистов, поэтому массово отправляют на такие вакансии резюме, которые потом даже не рассматриваются. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Маркетологам сложнее всего найти работу: так, на одну вакансию в маркетинге и рекламе приходится 26 резюме — это самый высокий показатель среди всех сфер, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob. При этом в ИТ конкуренция чуть ниже — 20 резюме на место, в административной сфере — 13, в бухгалтерии, экономике и финансах — 12. По словам Захарова, такие показатели свидетельствуют о том, что начинающие маркетологи массово посылают резюме на вакансии с зарплатой, которая не соответствует их уровню.
«Количество резюме на вакансию не отражает количество людей, подходящих под конкретные вакансии. Есть профессии, для которых резюме вообще не нужно, — это 95% профессий и 99% рынка труда: обычный продавец, обычный водитель, токарь, слесарь, пекарь. Как правило, эти люди очень быстро трудоустраиваются и обходятся без резюме. Кроме того, в массовых профессиях ровный уровень зарплат. Если же мы говорим о маркетологах, то разброс зарплаты маркетолога может быть от 50 тысяч до 5 миллионов рублей в месяц, а то и больше. Увидев зарплату в 500 тысяч рублей, начинающие маркетологи, которые пока стоят 50 тысяч рублей, начинают слать свои резюме на эти вакансии. Эти резюме потом попадают в корзину, потому что даже близко не подходят к тем задачам, которые нужно решать. Нужно начинать с минимальной зарплаты и учиться дальше. Если специалист действительно чего-то стоит, он будет достаточно быстро продвигаться к той зарплате, которую платят дорогим маркетологам», — сказал Захаров.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, в каких отраслях сегодня наиболее востребованы молодые специалисты и почему работодатели делают ставку на начинающих сотрудников.
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