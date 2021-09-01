В Госдуме предрекли Украине статус «аграрной страны»

Член комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв заявил, что Украина не желает лишиться инвестиций, поэтому не занимается развитием собственных технологий, в том числе в области атомной энергетики, сообщает NEWS.ru.

По мнению депутата, договор украинского «Энергоатома» и американской Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС вовсе не инвестиции, а «чистой воды политикаи».

«По всей видимости, в планы Украины не входит технологическое развитие. Будет аграрная страна», - предположил парламентарий.

Ранее Украина денонсировала соглашение с Россией о достройке блоков Хмельницкой АЭС, согласно которому российская сторона должна была обеспечить необходимые средства для проектирования строительства и ввода блоков в эксплуатацию.

