В Госдуме поддержали законопроект о президентских сроках

Комитет Госдумы РФ по контролю и регламенту рекомендовал принять в первом чтении закон о президентских сроках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Михаила Романова.

Профильный комитет во вторник поддержал законопроект, согласно которому нынешний президент России сможет баллотироваться ещё на два срока. Госдума рассмотрит проект на пленарном заседании в среду.

В законопроекте указано, что лицо, занимавшее должность главы государства, не имеет права претендовать на пост президента, если ранее занимал его в течение двух сроков. Это право ограничено и для лица, второй срок занимающего пост главы государства на момент опубликования решения о назначении выборов. Однако ограничение не действует для президента, занимающего должность в период вступления в силу соответствующей поправки.

Кроме того, документ уточняет, что президентом может быть избран гражданин старше 35 лет, не имеющий и не имевший гражданства другой страны и проживающий в РФ не менее 25 лет. Под ограничение не подпадают лица, имевшие гражданство государства, которое частично или полностью вошло в состав Российской Федерации.





