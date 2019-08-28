В Госдуме ответили на заявление президента Грузии об условиях диалога с РФ

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили следует принести России извинения за свои предыдущие высказывания в адрес Москвы. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передают РИА Новости.

Шхагошев отметил, что позиция президента Грузии по вопросу отношений с Россией смягчилась. Однако он напомнил, что еще недавно Зурабишвили называла Москву "врагом".

По мнению российского парламентария, необходимость извинений со стороны президента Грузии обусловлена тем, что "общество всегда ориентируется на высказывания главы государства". После того как извинения будут принесены, российско-грузинский диалог может быть продолжен, считает Шхагошев.

Ранее в интервью Euronews Зурабишвили заявила, что Россия должна сделать первый шаг и признать, что «отношения не могут строиться «на принуждении».

