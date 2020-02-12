В Госдуме объяснили риски непубличного обсуждения СНВ-III с США

США намерены провести переговоры по условиям продления договора СНВ-III с представителями России за закрытыми дверями, сообщил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Он подчеркнул, что это произойдёт «не в медийном пространстве».

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, если такие важные переговоры будут непубличными, то России потом будет сложно требовать выполнения этого договора. . Сложно будет и привлечь американцев к публичной ответственности в случае невыполнения условий соглашения, сказал он в комментарии RT.

СНВ-III – договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенный Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы в отсутствие новых ограничительных соглашений по вооружениям будут вынуждены создавать «самые мощные» в мире ядерные силы.

