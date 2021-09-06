В Госдуме назвали «шизофренической идеей» снос памятника дружбе Киева и Москвы
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала перенос памятника дружбы Киева и Москвы в «музей тоталитаризма» проявлением русофобии как государственной идеологии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Шизофреническая идея перенести памятный знак дружбы Киева и Москвы в "музей тоталитаризма" характеризует как носителей тоталитарного мышления прежде всего ее инициаторов», - заявила депутат. Она подчеркнула, что ряд чиновников занят поисками того, что «можно было бы снести».
По мнению Паниной, с подачи официальных властей русофобия приобретает черты «официальной идеологии» и «гражданской религией». При этом, по ее словам, 41 процент граждан Украины согласны с утверждением президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с преподавательским составом Санкт-Петербурга заявил, что дискриминация русского языка властями Украины достигла масштабов бедствия.
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