В Госдуме назвали «шизофренической идеей» снос памятника дружбе Киева и Москвы

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала перенос памятника дружбы Киева и Москвы в «музей тоталитаризма» проявлением русофобии как государственной идеологии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шизофреническая идея перенести памятный знак дружбы Киева и Москвы в "музей тоталитаризма" характеризует как носителей тоталитарного мышления прежде всего ее инициаторов», - заявила депутат. Она подчеркнула, что ряд чиновников занят поисками того, что «можно было бы снести».

По мнению Паниной, с подачи официальных властей русофобия приобретает черты «официальной идеологии» и «гражданской религией». При этом, по ее словам, 41 процент граждан Украины согласны с утверждением президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с преподавательским составом Санкт-Петербурга заявил, что дискриминация русского языка властями Украины достигла масштабов бедствия.

