В Госдуме назвали «план Маршалла» для Киева дорогой в долговую кабалу

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что желание Евросоюза помочь Украине в восстановлении страны приведет Киев к долговой кабале.

«"План Маршалла" — это не акт доброй воли, а дорога в долговую кабалу. Украина рискует стать жертвой в руках тех, кто очень хочет ей «оказать помощь», уже сейчас она, по сути, превращена в колонию Запада, который не заботит благополучие украинских граждан», - цитирует Белика NEWS.ru

Парламентарий отметил, что страны Запада уже давно сделали из Украины разменную монету, используя в своих геополитических целях.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для помощи Украине и создать платформу для координации поддержки Киеву в восстановлении страны.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Военная ОперацияЕвросоюзСШАГосдумаУкраина
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