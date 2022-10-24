В Госдуме назвали «план Маршалла» для Киева дорогой в долговую кабалу
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что желание Евросоюза помочь Украине в восстановлении страны приведет Киев к долговой кабале.
«"План Маршалла" — это не акт доброй воли, а дорога в долговую кабалу. Украина рискует стать жертвой в руках тех, кто очень хочет ей «оказать помощь», уже сейчас она, по сути, превращена в колонию Запада, который не заботит благополучие украинских граждан», - цитирует Белика NEWS.ru
Парламентарий отметил, что страны Запада уже давно сделали из Украины разменную монету, используя в своих геополитических целях.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для помощи Украине и создать платформу для координации поддержки Киеву в восстановлении страны.
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