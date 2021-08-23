В Госдуме назвали дефицит мигрантов положительной тенденцией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал дефицит мигрантов в РФ положительной тенденцией.

По словам Калашникова, за счет этого происходит рост заработных плат у российских низкоквалифицированных рабочих. Он пояснил, что российские граждане не соглашаются на маленькие зарплаты, предлагаемые мигрантам.

Чиновник также отметил в эфире «Радио 1» необходимость в рабочих мигрантах для экономики. По его словам, нужный объем будет понятен во второй половине года.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ГосдумаМигранты
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