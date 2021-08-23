В Госдуме назвали дефицит мигрантов положительной тенденцией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал дефицит мигрантов в РФ положительной тенденцией.
По словам Калашникова, за счет этого происходит рост заработных плат у российских низкоквалифицированных рабочих. Он пояснил, что российские граждане не соглашаются на маленькие зарплаты, предлагаемые мигрантам.
Чиновник также отметил в эфире «Радио 1» необходимость в рабочих мигрантах для экономики. По его словам, нужный объем будет понятен во второй половине года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Скончался экс-глава Минприроды РФ Виктор Орлов
- В Пентагоне заявили, что не координируют действия в Афганистане с талибами
- В Турции заявили, что страна не сможет принять афганских беженцев
- СМИ: В Таджикистане опровергли доставку оружия в Афганистан
- Деньги на выплаты пенсионерам и военным возьмут из дополнительных доходов бюджета
- СМИ: пожар возник в аэропорту Кабула после перестрелки
- Польша построит на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки
- Учёные нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
- Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России новыми санкциями
- Жириновский предложил разделить Украину на две части
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru