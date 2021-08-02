В Госдуме главе МИД Украины посоветовали проверить психику после слов о Крыме

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина посоветовала министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе проверить психику, если он мечтает о возвращении Крыма после окончания мировой войны.

Ранее Кулеба заявил в интервью, что придет время, когда Украина сможет вернуть себе Крым, пишут Известия. Министр сравнил страну с Францией, лишившейся Эльзаса и Лотарингии в результате франко-прусской войны, однако вернувшей себе регион. Дипломат пообещал «и камни с неба, и много чего», напомнив, что «во время аннексии» писали «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба», пишет «Свободная пресса».

«Эльзас и Лотарингия были предметом спора между Францией и Германией на протяжении более тысячи лет, с момента распада империи Карла Великого в девятом веке. На протяжении веков эти территории неоднократно переходили из одной юрисдикции в другую, последней раз – по итогам Первой и Второй мировых войн. Если Кулеба мечтает о третьей мировой войне из-за Крыма, то ему надо проверить свое психическое здоровье», — заявила Панина в беседе с РИА Новости.

Парламентарий считает, что, допуская подобные высказывания, Кулеба демонстрирует незнание истории. Кроме того, по словам Паниной, непонятно, что министр имеет в виду под «камнями с неба», однако ясно, что это угроза России и адресно жителям Крыма.

«Может быть, речь идет о военных технологиях каменного века, которые националистические киевские историки приписывают фантастическим "древним украм"?» — предположила Панина.

