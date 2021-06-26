В Госдепе заявили, что США и Франция не позволят Китаю играть доминирующую роль в мире

США и Франция намерены не позволить Китаю играть доминирующую роль в мире. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью газете The New York Times.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Блинкен отметил, что мнения Вашингтона и Парижа совпадают в части противодействия возможному установлению мирового порядка во главе с КНР.

При этом госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты не стремятся сдержать или «попытаться отбросить назад» Китай. По мнению Блинкена, США и Франции необходимо «сотрудничать, координироваться и действовать сообща» в свете пандемии COVID-19 и роста влияния Пекина.

Ранее Брюссель и Вашингтон на саммите ЕС-США договорились координировать свои действия в отношениях с КНР. Как отмечалось в итоговом заявлении саммита, подходы к Китаю включают «элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества».

