В Госдепе высказались о целесообразности участия США в нормандском формате

Участие США в переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе вряд ли поможет разрешению конфликта. Об этом заявил советник американского Госдепартамента Дерек Шолле в интервью «РБК-Украина».

«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — цитирует дипломата RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важнейшим элементом нормандского формата является прекращение огня в Донбассе, напоминает РИА ФАН. При этом, по мнению украинского лидера, переговорный процесс «находится в коме».

