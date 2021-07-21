В Госдепе высказались о целесообразности участия США в нормандском формате

Участие США в переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе вряд ли поможет разрешению конфликта. Об этом заявил советник американского Госдепартамента Дерек Шолле в интервью «РБК-Украина».

«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — цитирует дипломата RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важнейшим элементом нормандского формата является прекращение огня в Донбассе, напоминает РИА ФАН. При этом, по мнению украинского лидера, переговорный процесс «находится в коме».

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ТЕГИ:ДонбассНормандская ЧетверкаГосударственный департамент СШАСША
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