В Госдепе пообещали не допустить запуска «Северного потока-2»

США продолжат работу над тем, чтобы не допустить ввода газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.

Глава Госдепа подчеркнул, что завершение строительства трубопровода не означает его запуска.

«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», — цитирует Блинкена РИА Новости.

По словам госсекретаря, Вашингтон добивается от Берлина «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока-2» и будет настаивать на реальных шагах и конкретных действиях.

Кроме того, Блинкен заявил, что США планируют «возместить» Украине транзитные платежи, которые страна может потерять.

Президент России Владимир Путин 4 июня заявил, что укладка труб первой нитки «Северного потока-2» успешно завершена, напоминают «Невские новости». Позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что газопровод достроят до конца текущего года, затем проект будет введен в эксплуатацию.

