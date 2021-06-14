В Госдепартаменте рассказали об источниках силы США
НАТО и «Большая семерка» — источник силы США, который не нравится России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC.
Глава Госдепа отметил, что грядущая встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». В частности, американский лидер посетил саммиты G7 и Североатлантического альянса.
«Эти демократические альянсы для нас невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», — заявил госсекрекретарь.
Переговоры Путина и Байдена состоятся в Женеве 16 июня и станут первой личной встречей глав государств с момента вступления американского президента в должность. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки.
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