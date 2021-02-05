СМИ: Россия выслала европейских дипломатов за участие в несогласованных акциях
Россия выслала трёх европейских дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в незаконных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники в ЕС.
По данным источников издания, об этом стало известно во время совместной пресс-конференции представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Издание также отметило, что на брифинге для прессы Лавров указал Борреллю на предполагаемые нарушения прав человека в ЕС.
Навальный в декабре 2014 года был приговорён условно к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» и потребовали заменить политику условный срок на реальный.
В итоге блогера приговорили к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, проведенное им под домашним арестом
Оппозиционер, 17 января вернувшийся в Россию после лечения в Германии, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Его арест и приговор вызвали несколько акций протеста в России, которые прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- Ефремов исчез из колонии
- Суд приговорил организатора финансирования ИГ к 17 годам колонии
- Noize MC заявил, что «ВТБ-Арена» выгнала его из-за Навального
- Лидер немецкой правящей партии поддержал «Северный поток-2»
- Телеграм: Навальный сел, а «Спутник V» взлетел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru