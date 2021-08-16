В Германии предрекли гибель страны в случае отказа от «Северного потока-2»
Германии как развитой промышленной державе придет конец, если новое правительство страны откажется от газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен в беседе с газетой «Известия».
Политик отметил, что в случае победы партии «Зеленые» на предстоящих выборах в парламент новое правительство может оказаться «идеологически слепым» и «перерезать эту жизненно важную для ФРГ артерию».
«Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "Зеленой" партии», — считает Мойтен.
Кроме того, политик подчеркнул, что в энергетической отрасли ФРГ сложилась критическая ситуация из-за отказа канцлера Ангелы Меркель от использования ядерной энергетики, отмечает РЕН ТВ. По словам Мойтена, в таких условиях «Северный поток-2» незаменим для Германии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru