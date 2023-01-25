В Германии поделились прогнозами роста экономики в 2023 году
Экономика ФРГ сможет вырасти в текущем году на 0,2% вместо прогнозируемого до этого снижения на 0,4%. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщило агентство «Прайм».
По его словам, за 2022 год немецкая экономика поднялась на 1,9% и смогла миновать рецессии. Вместе с тем Хабек подчеркнул, что рост на 0,2% ниже желаемого результата. Также немецкий чиновник заявил, что инфляция по итогам 2023 года ожидается на уровне 6%.
Также министр считает, что рецессия в ФРГ еще может произойти, но худших сценариев для немецкой экономики удалось не допустить. Хабек отметил поэтапную работу немецкого правительства, которое смогло доказать, что Германия может быть сильной, действовать быстро и продуктивно.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкая экономика справится с последствиями энергокризиса и минует рецессии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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