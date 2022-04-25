В генконсульство РФ в Хьюстоне поступают угрозы из-за ситуации на Украине

В генконсульстве РФ в американском Хьюстоне сообщили о поступающих угрозах из-за ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии также отметили, что работа ведется в обычном режиме, несмотря на блокировку банковских счетов. По его словам, американские бизнесмены, завязанные на РФ, не желают терять российский рынок.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





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