В «Газпроме» отреагировали на слухи об отставке Алексея Миллера
Пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов сделал заявление по поводу возможной отставки своего шефа Алексея Миллера, сообщает издание «Подъем».
«Мы не были тем источником, на который ссылается "Коммерсантъ", поэтому мне нечего сказать по этому поводу. Были бы данные — было бы что опровергать», — заявил Куприянов.
Речь идет о декабрьской публикации газеты «КоммерсантЪ». В ней издание со ссылкой на собственные источники в корпорации сообщило о возможной смене руководства. Журналисты напомнили, что контракт Миллера заканчивается в мае 2021 года. Издание утверждало, что продлевать его не планируется.
Напомним, Миллер возглавляет «Газпром» 20 лет.
Слухи о его отставке возникли из-за снижения экономической эффективности российского монополиста и в связи с проблемами, которые появились при завершении газопровода «Северный поток-2» на фоне действия американских санкций.
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