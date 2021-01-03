В «Газпроме» отреагировали на слухи об отставке Алексея Миллера

Пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов сделал заявление по поводу возможной отставки своего шефа Алексея Миллера, сообщает издание «Подъем».

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«Мы не были тем источником, на который ссылается "Коммерсантъ", поэтому мне нечего сказать по этому поводу. Были бы данные — было бы что опровергать», — заявил Куприянов.

Речь идет о декабрьской публикации газеты «КоммерсантЪ». В ней издание со ссылкой на собственные источники в корпорации сообщило о возможной смене руководства. Журналисты напомнили, что контракт Миллера заканчивается в мае 2021 года. Издание утверждало, что продлевать его не планируется.

Напомним, Миллер возглавляет «Газпром» 20 лет.

Слухи о его отставке возникли из-за снижения экономической эффективности российского монополиста и в связи с проблемами, которые появились при завершении газопровода «Северный поток-2» на фоне действия американских санкций.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
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