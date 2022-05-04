В ФРС заявили о возможности дальнейшего повышения ставки в этом году

ФРС будет рассматривать возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в текущем году. Такое заявление сделал глава службы Джером Пауэлл, передает ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что ФРС США повысила базовую процентную ставку до 0,75 - 1% годовых.

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС. Оно совпало с ожиданиями экономистов.

Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 50 базисных пунктов, чего не происходило с 2000 года.





