В ФРС заявили о возможности дальнейшего повышения ставки в этом году

ФРС будет рассматривать возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в текущем году. Такое заявление сделал глава службы Джером Пауэлл, передает ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что ФРС США повысила базовую процентную ставку до 0,75 - 1% годовых.

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС. Оно совпало с ожиданиями экономистов.

Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 50 базисных пунктов, чего не происходило с 2000 года.



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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:СШАФРС
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