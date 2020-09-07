В ФРГ пока не связывают «Северный поток-2» и дело Навального

Власти Германии считают преждевременным отвечать на вопрос о том, какие последствия будет иметь дело о предполагаемом отравлении Алексея Навального, в том числе для «Северного потока-2», заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберг.

В немецком правительстве напомнили, что Берлин всё ещё ждёт от России ответов по делу Навального, передаёт ТАСС.

Зайберг также напомнил, что «Северный поток-2» - не чисто немецкий проект: в нём участвуют и компании из других стран.

По данным Зайберга, канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным дело Навального.

Между тем, в Минэкономики Германии также отказались комментировать возможность прекращения «Северного потока-2».

