В Финляндии назвали переговоры с Турцией «хорошими»

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры Хельсинки и Стокгольма с Турцией по вопросу вступления стран в НАТО прошли хорошо. Об этом сообщает «Интерфакс».

Между тем, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что делегации Швеции и Финляндии не достигли поставленных целей по преодолению вето Турции на вступление двух стран в Североатлантический военный альянс.

Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.





