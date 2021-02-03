В Евросоюзе поддержали продление СНВ-3 на пять лет

В среду МИД России и посольство США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению соглашения, сообщает «Свободная пресса». Договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений до 5 февраля 2026 года.

По словам Борреля, Евросоюз придаёт соглашению особое значение. Глава евродипломатии также отметил ключевую важность СНВ-III для безопасности в Европе и мире.

Кроме того, Евросоюз призвал добиться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов РФ и Соединённых Штатов, отмечает RT.

