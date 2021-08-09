В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии
Европейская народная партия, крупнейшая фракция Европарламента, призвала лидеров стран-членов Евросоюза к организации революции в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении главы партии Манфреда Вебера.
«Режим падет, и победа народа неизбежна — это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», — приводит текст документа ТАСС.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом» отверг обвинения в диктатуре, сообщает РИА ФАН. Глава государства заявил, что не располагает ресурсом «для того, чтобы диктовать в мире», отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Тихановская выразила надежду на введение новых санкций против Белоруссии
- МакSим переводят из реанимации в обычную палату
- Экс-замглавы СК по Свердловской области получил 8,5 года колонии за взятку
- Поклонская пригласила Лукашенко в Крым
- Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа из-за ливней и ветра
- В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
- Меркель посетит в августе Киев
- Губерниев подколол Познера после слов о наказании РФ на Олимпиаде
- Полярник назвал онлайн-голосование наиболее удобной формой волеизъявления
- Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в соцучреждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru