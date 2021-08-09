В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии

Европейская народная партия, крупнейшая фракция Европарламента, призвала лидеров стран-членов Евросоюза к организации революции в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении главы партии Манфреда Вебера.

«Режим падет, и победа народа неизбежна — это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», — приводит текст документа ТАСС.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом» отверг обвинения в диктатуре, сообщает РИА ФАН. Глава государства заявил, что не располагает ресурсом «для того, чтобы диктовать в мире», отмечает RT.

