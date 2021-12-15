В Еврокомиссии планируют реформировать Шенгенскую зону
В Еврокомиссии планируют реформы Шенгенской зоны в целях улучшения управления и координации внутренними границами государств союза. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, предлагается улучшить сотрудничество в приграничных зонах между правоохранительными органами и упорядочить контроль на границах. Задачей реформ в Еврокомиссии называют гарантию безопасности жителей и гостей зоны Шенгена.
Кроме того, было предложено усилить внешние границы зоны.
Предложения были сформированы по результатам анализа пандемии, а также миграционного кризиса у границ ЕС.
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