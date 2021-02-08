В Еврокомиссии оценили эффективность санкций против России
Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что санкции как таковые не являются целью Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности новых санкций представитель Еврокомиссии отметил, что в отношении России применяются секторальные санкции, санкции из-за аннексии Крыма и действий РФ на востоке Украины, а также из-за ситуации с Алексеем Навальным.
«Эти санкции не позволяют фигурантам посещать ЕС, их активы замораживаются, европейские физические лица и организации не могут передавать им активы... Как неоднократно сообщалось, они повлияли на российскую экономику. Это очевидно, санкции имеют эффект», - считает Стано.
Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС могут расширить санкции против России.
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