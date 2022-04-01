В Эстонии запретят «Яндекс.Такси»

Власти Эстонии объявили о решении запретить работу сервисов «Яндекса» на территории республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

В правительстве отметили, что предложили Евросоюзу ввести аналогичные санкции в отношении российской компании. Власти страны отметили, что эти ограничения необходимы для безопасности страны.

Таким образом, перестанут работать приложения, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Загрузка этих приложений также будет ограничена.













