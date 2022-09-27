В ЕС заявили, что за неделю границу союза пересекли 66 тыс. россиян

Агентство ЕС по контролю границ Frontex заявило, что за прошедшую неделю границу с союзом пересекли 66 тысяч россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, число россиян, пересекших границу, выросло более чем на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что большинство российских граждан прибыли с Эстонию и Финляндию.

Ранее канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё заявила, что финские власти приняли решение ограничить въезд в страну россиянам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выезд За ГраницуЕвросоюз
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