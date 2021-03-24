В ЕС и США призвали РФ оставить «конфронтационные подходы»
Госсекретарь США Энтони Блине и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвали условие при котором они готовы к диалогу с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, представители США и ЕС призвали Россию оставить «конфротационные подходы».
В совместном заявлении сторон также говорится о том, что они намерены дальше скоординированно работать с «представляющим вызов поведением РФ». В частности, в документе отмечается агрессия со стороны России в отношении Украины и Грузии, кибератаки, вмешательство в выборы, а также нарушение прав человека.
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