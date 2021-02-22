В Ереване завершилась крупная акция протеста

В Ереване завершился очередной митинг против действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие было организовано оппозиционным Движением за спасение родины на площади Франции в центре столицы Армении. Корреспондент агентства передает, что представитель движения Ишхан Сагателян заявил о планах Никола Пашиняна прибыть в здание правительства утром 23 февраля. По словам Сагателяна, оппозиция планирует заблокировать входы и не пустить премьера в корпус.

По данным ТАСС, в митинге, проведенном в понедельник, приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги. На мероприятии присутствовало множество представителей правоохранительных органов, однако задержаний за этим не последовало.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.

