В Армении накануне митингов задерживают представителей оппозиции

Армянские СМИ ведут прямую трансляцию от здания службы. По данным агентства, в числе задержанных политолог, экс-депутат парламента Карен Бекарян, политолог Анжела Элибегова и экс-руководитель аппарата парламента Армении Ара Сагателян.

По данным адвокатов задержанных, о причинах задержаний ничего неизвестно. К задержанным не пускают адвокатов, в домах и офисах оппозиционеров были проведены обыски.

Отмечается, что все задержанные известны критикой действующей власти, они требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кроме того, в субботу 20 февраля в столице Армении должен пройти очередной митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра.

