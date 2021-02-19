В Армении накануне митингов задерживают представителей оппозиции
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала в Ереване как минимум троих представителей оппозиции. Об этом сообщает Интерфакс.
Армянские СМИ ведут прямую трансляцию от здания службы. По данным агентства, в числе задержанных политолог, экс-депутат парламента Карен Бекарян, политолог Анжела Элибегова и экс-руководитель аппарата парламента Армении Ара Сагателян.
По данным адвокатов задержанных, о причинах задержаний ничего неизвестно. К задержанным не пускают адвокатов, в домах и офисах оппозиционеров были проведены обыски.
Отмечается, что все задержанные известны критикой действующей власти, они требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кроме того, в субботу 20 февраля в столице Армении должен пройти очередной митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра.
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