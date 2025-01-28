В Египте опровергли информацию о переговорах ас-Сиси и Трампа
Сведения о переговорах президентов Египта и США Абдель Фаттаха ас-Сиси и Дональда Трампа не соответствуют действительности. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети, что Трамп якобы рассказал журналистам о беседе с ас-Сиси о переселении палестинцев из сектора Газа на территорию Египта.
Источник «Аль-Кахира аль-Ихбария» назвал эту информацию недостоверной. По словам собеседника канала, о любых телефонных переговорах египетского лидера на таком уровне «сообщается в соответствии с протоколом». Источник не уточнил, запланирована ли беседа между главами Египта и США.
Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru