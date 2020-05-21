В Думу внесли законопроект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров

Законопроект, разрешающий отказ от санкций с целью закупки за рубежом товаров, которые являются дефицитными и не производятся в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что авторами документа выступили сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк.

Согласно законопроекту, список таких товаров и условия для их ввоза будет определять правительство. Документ также предполагает, что кабмин сможет включать в данный список товары, производимые в РФ, однако из-за пандемии коронавируса стали дефицитными.

Ранее в апреле в России упростили беспошлинный ввоз на медицинские товары, предназначенные для борьбы с коронавирусом COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.



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ФОТО: РИА Новости
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