Парад победы Путина над коронавирусом

В качестве такового в Администрации президента рассматривается 24 июня. Точная дата будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Решение политически и пропагандистски выверенное, - заметил в эфире НСН, комментируя эти сообщения, член Совета по правам человека при президенте РФ, публицист Николай Сванидзе.

«Если к тому времени будет хоть какая-то победа над коронавирусом, хотя бы над первой волной, то этот парад, который пройдет 24 июня, в тот день, в который в 1945 году был Парад Победы, он будет как бы двойной: с одной стороны, это память о победе над Гитлером, с другой стороны, это будет парад победы над коронавирусом. Гитлера победил Сталин, вроде бы, а вирус победил Путин».

Немаловажно и то, что затягивать до осени с голосованием по поправкам в Конституцию нельзя, поскольку к тому времени придет более глубокое осознание экономических последствий борьбы с пандемией коронавируса, а это может негативно сказаться на итогах плебисцита. Рассматриваемая дата с этой точки зрения выгодно отличается, - указал Николай Сванидзе.

«Радость от «парада победы над коронавирусом» будет, победы над заразой, но еще не осознают люди, в какую яму экономическую попали. Это осознание придет со временем, и это вряд ли будет способствовать позитивному отношению к власти, поэтому время не терпит, ждать осени нельзя. А здесь, на радостях от победы в тот же день проголосовать и за поправки к Конституции, то есть за Путина, который победил коронавирус. Очень грамотно. Если только коронавирус не вмешается в эти планы».

Мобилизационную направленность идеи устроить в один день и Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию отметил в эфире НСН и политолог Евгений Минченко. Он заявил, что такой ход может решить и вопросы с явкой, и дать прибавку к результату за поправки. По его словам, «процедура голосования по поправкам в Конституцию в принципе более либеральная, чем процедура голосования на выборах. В прошлый раз вообще рассматривался вариант сбора голосов дистанционно». А объединение Парада и голосования по поправкам собеседник НСН назвал «патриотической мобилизацией», которая, по его мнению, «даст прибавку к результату за поправки в Конституцию».

Так что, вперед, в едином строю парадным шагом за Конституцию!

