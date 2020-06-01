В Думе призвали сажать на 10 лет за участие детей в митингах
Представитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко сообщил о подготовке в Госдуме поправки, которая переведет в разряд уголовных преступлений вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.
Сейчас вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги подпадает под КоАП, осужденным физлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Марченко заявил РИА Новости, что данное нарушение должно подпадать под статью 151 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и статью 212 «Массовые беспорядки».
«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность», - заявил парламентарий РИА Новости.
Таким образом, в случае принятия данной поправки осужденный по данным статьям гражданин может получить тюремный срок вплоть до десяти лет, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Названа дата голосования по поправкам в Конституцию
- Путин: Смешивать Парад Победы и голосование по Конституции нельзя
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
- В Думе призвали сажать на 10 лет за участие детей в митингах
- Кузнецова рассказала Путину о жалобах на органы опеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru