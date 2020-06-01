В Думе призвали сажать на 10 лет за участие детей в митингах

Сейчас вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги подпадает под КоАП, осужденным физлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Марченко заявил РИА Новости, что данное нарушение должно подпадать под статью 151 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и статью 212 «Массовые беспорядки».



«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность», - заявил парламентарий РИА Новости.



Таким образом, в случае принятия данной поправки осужденный по данным статьям гражданин может получить тюремный срок вплоть до десяти лет, передает РИА ФАН.

