В Думе призвали сажать на 10 лет за участие детей в митингах

Представитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко сообщил о подготовке в Госдуме поправки, которая переведет в разряд уголовных преступлений вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

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Сейчас вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги подпадает под КоАП, осужденным физлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Марченко заявил РИА Новости, что данное нарушение должно подпадать под статью 151 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и статью 212 «Массовые беспорядки».

«Люди, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги или массовые беспорядки, где может и ОМОН работать, подставляют детей под ответственность и втягивают в преступную деятельность», - заявил парламентарий РИА Новости.

Таким образом, в случае принятия данной поправки осужденный по данным статьям гражданин может получить тюремный срок вплоть до десяти лет, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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