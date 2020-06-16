В ДНР и ЛНР смогут проголосовать за поправки в Конституцию РФ

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР, которые имеют российское гражданство, смогут принять участи в голосовании по внесению поправок в Конституцию России.



Как сообщают местные СМИ, Центральные избирательные комиссии проинформировали граждан паспортами РФ о порядке и местах для голосования.



Кроме того, опубликован список из 12 участков на территории Ростовской области, где будет организована процедура волеизъявления граждан.



Ранее в МИД России прокомментировали слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил о том, что российские паспорта жителей Донбасса - «филькина грамота», передает RT.



Как заявила представитель МИД Россия Мария Захарова, паспорта РФ на руках донбассцев - «историческое свидетельство ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима»

