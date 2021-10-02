В Черногории потребовали расследовать связи президента страны и бывшего директора Черкизовского рынка
Глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил о необходимости официально подтвердить и расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова с бывшим президентом страны Мило Джукановичем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, 1 октября Исмаилова задержали в черногорской Подгорице.
Басманный суд Москвы в 2017 году санкционировал арест Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Речь о бизнесменах Владимире Савкине и Юрие Брылеве, которые, по данным «Росбалт», требовали возврата долга от Исмаилова в размере 5,5 миллионов долларов. В октябре 2017 он был объявлен в федеральный розыск, а позднее — в международный.
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