В Черногории потребовали расследовать связи президента страны и бывшего директора Черкизовского рынка

Напомним, 1 октября Исмаилова задержали в черногорской Подгорице.

Басманный суд Москвы в 2017 году санкционировал арест Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Речь о бизнесменах Владимире Савкине и Юрие Брылеве, которые, по данным «Росбалт», требовали возврата долга от Исмаилова в размере 5,5 миллионов долларов. В октябре 2017 он был объявлен в федеральный розыск, а позднее — в международный.

