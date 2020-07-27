В Чэнду закрылось американское консульство: видео

Консульство США в китайском городе Чэнду прекратило свою работу в 10 часов утра по местному времени. Оно было закрыто по требованию властей КНР в ответ на закрытие китайского консульства в американском Хьюстоне.

Жители Чэнду встретили решение о закрытии консульства с пиротехникой. Сегодня над зданием спустили флаг США, в здание зашли представители китайских властей.