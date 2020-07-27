В Чэнду закрылось американское консульство: видео

Консульство США в китайском городе Чэнду прекратило свою работу в 10 часов утра по местному времени. Оно было закрыто по требованию властей КНР в ответ на закрытие китайского консульства в американском Хьюстоне.

Жители Чэнду встретили решение о закрытии консульства с пиротехникой. Сегодня над зданием спустили флаг США, в здание зашли представители китайских властей.

В Сети появилось видео, как китайский рабочий сбивает вывеску со стены консульства.

Консульство в Чэнду работало на юго-западные регионы Китая, в том числе Гуйчжоу, Тибетский автономный район и город Чунцин. В Госдепартаменте США уже выразили разочарование этим решением Коммунистической партии Китая, передаёт Associated Press.

После закрытия консульства в Хьюстоне у Китая остаются консульства в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, а также посольство в Вашингтоне. Американские консульства работают в Гуанчжоу, Шэньяне и Шанхае. Консульство в Ухане было эвакуировано во время вспышки коронавируса, американцы не стали возобновлять его работу, рассчитывая на более мягкую реакцию Пекина, пишет «Газета.ру».

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