В Чэнду закрылось американское консульство: видео
Консульство США в китайском городе Чэнду прекратило свою работу в 10 часов утра по местному времени. Оно было закрыто по требованию властей КНР в ответ на закрытие китайского консульства в американском Хьюстоне.
Жители Чэнду встретили решение о закрытии консульства с пиротехникой. Сегодня над зданием спустили флаг США, в здание зашли представители китайских властей.
At the scene: Chinese authorities take over closed U.S. #Chengdu consulate #ChinaUS https://t.co/Y9LGz5tBRr pic.twitter.com/O492xShtTs— CGTN (@CGTNOfficial) July 27, 2020
В Сети появилось видео, как китайский рабочий сбивает вывеску со стены консульства.
LOOK: A worker removes a sign outside the U.S. consulate in Chengdu, China.— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 26, 2020
China is shutting down the consulate in retaliation for a U.S. order earlier in the week to close the Chinese Consulate in Houston. More @business: https://t.co/FTK22BgTTG pic.twitter.com/vGXPMjKScp
Консульство в Чэнду работало на юго-западные регионы Китая, в том числе Гуйчжоу, Тибетский автономный район и город Чунцин. В Госдепартаменте США уже выразили разочарование этим решением Коммунистической партии Китая, передаёт Associated Press.
После закрытия консульства в Хьюстоне у Китая остаются консульства в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, а также посольство в Вашингтоне. Американские консульства работают в Гуанчжоу, Шэньяне и Шанхае. Консульство в Ухане было эвакуировано во время вспышки коронавируса, американцы не стали возобновлять его работу, рассчитывая на более мягкую реакцию Пекина, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
812 тыс.+5 765 / сут.
Умерли
13 269+77 / сут.
Выздоровели
600 тыс.+3 110 / сут.
- Британцы оценили мощь российского флота
- Россиянам посоветовали не загорать на юге страны в ближайшие дни
- В Чэнду закрылось американское консульство: видео
- Уголовный кодекс решили дополнить «налоговым мошенничеством»
- Новости за ночь: Синоптик рассказал о похолодании в Москве в начале августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru