В Чехию из РФ экстрадированы двое подозреваемых в преступлениях в Праге
Россия выдала Чехии двух подозреваемых в преступлениях, произошедших на территории Праги. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД РФ.
Отмечается, что два человека были объявлены в международный розыск по факту мошенничества и угона автомобилей в чешской столице. Передача подозреваемых состоялась в аэропорту «Шереметьево».
По данным МВД, один из подозреваемых 31-летний гражданин Казахстана подозревается в краже машины, зарегистрированной на юридическое лицо. Вторая подозреваемая после покупки машины в кредит уехала из страны, не выполнив финансовые обязательства.
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