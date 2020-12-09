В Чехию из РФ экстрадированы двое подозреваемых в преступлениях в Праге

Россия выдала Чехии двух подозреваемых в преступлениях, произошедших на территории Праги. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД РФ.

Отмечается, что два человека были объявлены в международный розыск по факту мошенничества и угона автомобилей в чешской столице. Передача подозреваемых состоялась в аэропорту «Шереметьево».

По данным МВД, один из подозреваемых 31-летний гражданин Казахстана подозревается в краже машины, зарегистрированной на юридическое лицо. Вторая подозреваемая после покупки машины в кредит уехала из страны, не выполнив финансовые обязательства.

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ФОТО: pxhere.com
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