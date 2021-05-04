В Чехии заявили о возможной приостановке дела по Врбетице
Уголовное дело по факту взрыва боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году может быть приостановлено, если подозреваемых россиян не удастся опросить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора Чехии Павла Земана.
По словам Земана, в Чехии разрабатывается только одна версия расследования данного инцидента во Врбетице, связанная с причастностью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Земан заявил, что не исключает приостановки уголовного дела, если следствию не удастся провести допрос обоих подозреваемых.
Чехия возложила ответственность за взрывы во Врбетице на россиян, которые ранее подозревались в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. В связи с расследованием инцидента во Врбетице 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства.
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