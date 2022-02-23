В Чехии с марта снимут ограничения по количеству участников мероприятий

Власти Чехии объявили о снятии ограничений по коронавирусу на число участников общественных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.



По данным ведомства здравоохранения, распространение коронавируса в стране идет на спад. Следующий шаг по снятию ограничений запланирован на 13 марта.









