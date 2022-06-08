В Чехии 127 гражданам стран запретили присоединиться к ВС Украины
Власти Чехии в среду отклонили 127 запросов граждан страны на присоединение к Вооруженным силам (ВС) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачека.
По словам Овчачека, президент Милош Земан принял такое решение, основываясь на негативной рекомендации МВД страны.
Закон Чехии запрещает гражданам службу в других странах без разрешения президента страны. Ранее Земан согласовал присоединение к украинским ВС запросы 103 граждан Чехии.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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